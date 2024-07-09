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07:50, 9 июля 2024Спорт

Самая сексуальная спортсменка мира показала размытое фото с оголенным животом

Алиса Шмидт

Алиса Шмидт. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала новую фотографию в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Легкоатлетка позировала в белом укороченном свитере и черных спортивных штанах. Снимок был размытым. Шмидт написала, что у нее прошла небольшая фотосессия.

Ранее стало известно, что немецкая бегунья отобралась на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Она написала, что сбылась ее самая большая мечта.

В июне 2022 года Шмидт бросила вызов футболисту Неймару. Легкоатлетка спросила у подписчиков, должны ли они провести забег. Она обратила внимание на то, что у футболиста много дел, но он мог бы выделить ей немного времени.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

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      Анастасия Борисова
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