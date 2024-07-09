Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:01, 9 июля 2024Путешествия

Самолет с россиянами на борту повредили трапом в аэропорту

«Авиаторщина»: самолет повредили трапом в аэропорту Санкт-Петербурга

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Наземные службы аэропорта Санкт-Петербурга повредили трапом самолет с россиянами на борту. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, 7 июля Superjet 100 готовился к вылету из Пулково в Самару. После завершения посадки оператор телескопического трапа регулировал его положение и задел переднюю левую дверь лайнера. В тот момент на борту было 87 пассажиров.

Из-за повреждений воздушное судно отстранили от полетов. Участников рейса отправили в аэропорт назначения с двухчасовой задержкой на резервном самолете.

Ранее в петербургском аэропорту задымился двигатель лайнера авиакомпании «Ямал». Всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан написал письмо в ЕС после встречи с Путиным. О чем в нем говорилось?

      В СПЧ назвали возможную колонию отбывания наказания Беркович и Петрийчук

      Военный ВСУ рассказал о сдаче в плен после насильственной мобилизации

      У НАТО возникли проблемы с названием для пути Украины в альянс

      Россияне стали больше платить за потребительские товары

      Российские военные применили «Торн» для перехвата переговоров ВСУ

      В Крыму заявили о признании США в убийстве мирных жителей

      Мэр Одессы выступил против сноса связанных с Россией памятников

      В МИД заявили об использовании Киевом гражданских объектов в военных целях

      В Одессе сожгли пикап военного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше