Самолет с россиянами на борту повредили трапом в аэропорту

«Авиаторщина»: самолет повредили трапом в аэропорту Санкт-Петербурга

Наземные службы аэропорта Санкт-Петербурга повредили трапом самолет с россиянами на борту. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, 7 июля Superjet 100 готовился к вылету из Пулково в Самару. После завершения посадки оператор телескопического трапа регулировал его положение и задел переднюю левую дверь лайнера. В тот момент на борту было 87 пассажиров.

Из-за повреждений воздушное судно отстранили от полетов. Участников рейса отправили в аэропорт назначения с двухчасовой задержкой на резервном самолете.

Ранее в петербургском аэропорту задымился двигатель лайнера авиакомпании «Ямал». Всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали.