Сборщики средств в штабе Байдена пожаловались на гневные ответы спонсоров

Сборщики средств на предвыборную кампанию из штаба президента США Джо Байдена пожаловались, что на просьбы о пожертвованиях получают гневные ответы от спонсоров. Об этом сообщает канал CNBC со ссылкой на источники.
«На их просьбы либо вообще не отвечали, либо они получали гневные ответы от тех, кто спрашивал их, почему они должны давать деньги Байдену после его неудовлетворительного выступления на дебатах», — утверждается в публикации.
Один из сборщиков заявил в беседе с изданием, что «никто не берет трубку», когда он пытается дозвониться по поводу пожертвований.
По данным канала, из-за негативных комментариев некоторые сборщики «ограничивают агитацию их личным кругом знакомых из сетей по сбору средств». Ряд сборщиков полностью отказались от звонков спонсорам после выступления Байдена на дебатах с бывшим президентом США Дональдом Трампом.
Ранее американский лидер в телефонном разговоре со спонсорами предвыборной кампании заверил их, что останется кандидатом от Демократической партии США.