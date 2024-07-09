Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:53, 9 июля 2024Мир

Сборщики средств в штабе Байдена пожаловались на гневные ответы спонсоров

CNBC: сборщики в предвыборном штабе Байдена получают гневные ответы от спонсоров

Фото: Alex Wong / Getty Images

Сборщики средств на предвыборную кампанию из штаба президента США Джо Байдена пожаловались, что на просьбы о пожертвованиях получают гневные ответы от спонсоров. Об этом сообщает канал CNBC со ссылкой на источники.

«На их просьбы либо вообще не отвечали, либо они получали гневные ответы от тех, кто спрашивал их, почему они должны давать деньги Байдену после его неудовлетворительного выступления на дебатах», — утверждается в публикации.

Один из сборщиков заявил в беседе с изданием, что «никто не берет трубку», когда он пытается дозвониться по поводу пожертвований.

По данным канала, из-за негативных комментариев некоторые сборщики «ограничивают агитацию их личным кругом знакомых из сетей по сбору средств». Ряд сборщиков полностью отказались от звонков спонсорам после выступления Байдена на дебатах с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Ранее американский лидер в телефонном разговоре со спонсорами предвыборной кампании заверил их, что останется кандидатом от Демократической партии США.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      «Бог терпелив, но всему есть предел». Пугачева высказалась о попадании ракеты в детскую больницу Киева

      В Тбилиси заявили о непонятном решении ЕС по финансированию Грузии

      На Украине продадут принадлежащие российским бизнесменам предприятия

      В Госдуме призвали признать Пугачеву иноагентом после слов о больнице в Киеве

      Фитнес-тренер посоветовала простые упражнения для улучшения настроения

      Россиянина осудили на шесть лет за хранение взрывчатых веществ

      Министр обороны Швеции рассказал о подчинении США

      Россиян предупредили о подделывающих уведомление от YouTube мошенниках

      В Приморье тигр оставил «сообщение» сородичам необычным способом

      Кремль назвал исчерпывающими переговоры Путина и Моди

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше