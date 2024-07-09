Сербия опровергла заявления США о помощи Украине

Вице-премьер Сербии Вулин опроверг заявления Госдепа США о помощи Украине

Вице-премьер Сербии Александр Вулин опроверг слова помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайана о помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если что-либо из сербского оружия найдут на поле боя, это нарушение всех международных процедур, которые гарантируют, что оружие будет там, где это предусмотрено договором, а ни одним договором не предусмотрена Украина», — сказал он.

Вулин подчеркнул, что слова помощника главы Госдепа США — подлая попытка поссорить Сербию с Россией, которая не может быть успешной. О'Брайан сказал, что Сербия делает свое оружие доступным и тем самым помогает Украине.

Ранее сербский вице-премьер заявил, что Евросоюз не имеет права требовать от Сербии ввести санкции против России. По его словам, Сербию вынуждают согласиться с тем, что границы каждой страны — святыня, а границы Сербии — вопрос договора членов ЕС и НАТО.