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01:30, 9 июля 2024Россия

Слуцкий отреагировал на заявление США об ударах ВСУ по Крыму

Слуцкий: заявление Белого дома об ударах ВСУ по Крыму является верхом цинизма
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, высказался о словах координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют по Крыму американскими ракетами, и заявил, что это является «верхом цинизма». Об этом он написал в Telegram-канале.

По его словам, Белый дом признал, что ВСУ бьют по Крыму американскими ракетами ATACMS. Эти удары якобы являются «крайне эффективными».

«Заявление Кирби — еще одно подтверждение того, что координация ракетных атак ведется при непосредственном участии Вашингтона», — подчеркнул он.

Ранее Кирби заявил, что Вашингтон не станет менять свою позицию относительно действующих ограничений на атаки ВСУ вглубь территории России на фоне последних ударов армии РФ.

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      Марина Совина
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