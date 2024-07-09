Стали известны планы Японии на саммите НАТО в Вашингтоне

Премьер Японии Кисида на саммите НАТО обсудит ситуацию в Тихом океане

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на июльском саммите НАТО в Вашингтоне намерен обсудить ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщил генсек японского кабмина Есимаса Хаяси, его цитирует РИА Новости.

«Он вновь подтвердит вместе с другими лидерами неотделимость обеспечения безопасности в Атлантическом океане от безопасности Индо-Тихоокеанского региона, а также обсудит ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказал он, добавив, что Япония планирует укреплять свое сотрудничество с НАТО.

Ранее директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что не расширяется и не стремится к расширению на Индо-Тихоокеанский регион.