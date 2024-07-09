Армению попросили убрать спутники с орбиты

«Жоговурд»: ряд стран обратились к Армении с просьбой убрать спутники с орбиты

Ряд неназванных стран обратились к Армении с просьбой убрать с орбиты космические спутники. По мнению экспертов, спутники были запущены непрофессионально и мешают работе других орбитальных аппаратов, предает газета «Жоговурд».

Как стало известно изданию, международному космическому сообществу мешает работа армянских спутников Hayasat-1 и Armsat-1. Газета связывает отставку заместителя министра высокотехнологической промышленности Армении Авета Погосяна с некорректной эксплуатацией спутников.

Погосян отрицает информацию о некорректной работе спутников. Экс-чиновник был назначен на пост замминистра в 2022 году, а ушел в отставку в июне 2024 года. В армянских СМИ сообщают, что до назначения Погосян работал таксистом в США.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о планах расширить отношения Еревана и Вашингтона до уровня стратегического партнерства. Он выразил уверенность, что это партнерство будет способствовать созданию мирного и благополучного будущего для обеих стран.