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13:25, 9 июля 2024Бывший СССР

Армению попросили убрать спутники с орбиты

«Жоговурд»: ряд стран обратились к Армении с просьбой убрать спутники с орбиты

Фото: Reuters

Ряд неназванных стран обратились к Армении с просьбой убрать с орбиты космические спутники. По мнению экспертов, спутники были запущены непрофессионально и мешают работе других орбитальных аппаратов, предает газета «Жоговурд».

Как стало известно изданию, международному космическому сообществу мешает работа армянских спутников Hayasat-1 и Armsat-1. Газета связывает отставку заместителя министра высокотехнологической промышленности Армении Авета Погосяна с некорректной эксплуатацией спутников.

Погосян отрицает информацию о некорректной работе спутников. Экс-чиновник был назначен на пост замминистра в 2022 году, а ушел в отставку в июне 2024 года. В армянских СМИ сообщают, что до назначения Погосян работал таксистом в США.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о планах расширить отношения Еревана и Вашингтона до уровня стратегического партнерства. Он выразил уверенность, что это партнерство будет способствовать созданию мирного и благополучного будущего для обеих стран.

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      Глеб Палехов
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