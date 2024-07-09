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10:53, 9 июля 2024Бывший СССР

Стало известно о срыве ротации ВСУ в районе Работино

Рогов: ВС России сорвали планы ВСУ по ротации под Работино и Старомайорским

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные сорвали планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ротации на запорожской линии фронта. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его словам, у командования ВСУ был замысел провести ротацию для дальнейших атак на населенные пункты Работино и Старомайорское.

«Значительная часть ротаций была пресечена точными ударами. Замысел врага на этих направлениях был сорван. Инициатива находится в наших руках», — уточнил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ.

Ранее Рогов сообщал о повреждениях линии обороны ВСУ на ореховском направлении. Он отмечал, что добиться этого удалось в результате ударов фронтовой авиации и артиллерии.

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      Екатерина Грищенко
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