Рогов: линия обороны ВСУ получила повреждения на ореховском направлении

На ореховском направлении запорожской линии фронта линия Вооруженных сил Украины (ВСУ) получила серьезные поверждения, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, это произошло в результата ударов фронтовой авиации и артиллерии. Российские военные не позволяют выстроить ВСУ надежную систему обороны на этом направлении, утверждает чиновник.

Ранее Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву Запорожье прозвучало не менее трех взрывов после нанесения российскими военными ударов по расположению личного состава и бронетехники украинских военных. По его словам, наиболее громкие звуки услышали жители Коммунарского, Октябрьского и Шевченковского районов, поскольку они ближе всего расположены к городу Вольнянску, где и были прилеты.