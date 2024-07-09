Страховщики назвали самые угоняемые машины в России

Союз страховщиков: чаще всего в России угоняются отечественные легковушки

Чаще всего в России угоняются отечественные легковушки. Самые популярные у угонщиков машины назвал вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов, его слова приводит РИА Новости

По словам эксперта, количество угонов уменьшается. Так, с 2019 по 2023 год их стало меньше почти с 4 тысяч до 677. Однако самыми востребованными при этом остаются не дорогие автомобили, а бюджетные.

«Мы понимаем, что отечественные автомобили всегда во время угонов находились на второй позиции либо на третьей — никогда далеко не уходили. Нужно отметить, что иностранные автомобили, которые пользовались популярностью у угонщиков в предыдущие годы, такие как Toyota и Hyundai, взлом этих автомобилей тоже был достаточно простой», — пояснил Ефремов.

По данным ВСС, в 2022 году в России угнали 117 отечественных автомобилей, в 2023 году — 147 авто, а за первое полугодие 2024-го — 139. Второе и третье места занимают иностранные легковушки и грузовики. Также выросло количество угонов китайских авто — с трех до десяти соответственно.

Как отмечают аналитики ВСК, главной тенденцией последних лет стал рост числа угонов машин не по месту страхования — оно увеличилось с 6 до 67 процентов. Чаще всего машины воруют во время междугородних поездок, а самым опасным регионом стал Дагестан — на него пришлось 60 процентов подобных преступлений. Москва отстала от республики в три раза.