Странное поведение вколовшего себе препарат для усыпления овец россиянина сняли на видео

В Курской области ветеринар случайно вколол себе препарат для усыпления овец

В Курской области ветеринар усыплял больных оспой овец и случайно вколол препарат себе. Последовавшее за этим странное поведение мужчины сняли на видео, которое опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах виден лежащий в траве ветеринар, который просит очевидцев оставить его, а затем желает стоящим рядом женщинам получить травму во время работы с циркулярной пилой. «Чтоб вам циркуляркой *********** [отрубило] три пальца и четвертый язык», — говорит он.

При этом окружающие отмечают активную речь мужчины, не похожую на речь человека, которому плохо. Как выяснил канал, ветеринара госпитализировали. Сейчас он находится в больнице и идет на поправку. Его диагноз не уточняется.

Ранее посетители торгового центра «Белочка» в Екатеринбурге сняли на видео устроившего дебош полуголого мужчину. Как стало известно, зайдя в здание, он скинул с себя футболку, запрыгнул на прилавок с парфюмерией и разбил витрину. Схватив осколок стекла, россиянин забежал в мясной отдел, где вооружился двумя ножами. После этого он выбежал на улицу и зацепился за проезжавший по дороге автомобиль.