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19:41, 9 июля 2024Ценности

Свадебное платье модного бренда обругали в сети фразой «сойдет для публичного дома»

Фото: GRWM / FashionNova

Пользователи сети обругали свадебное платье американского модного бренда Fashion Nova. Соответствующие комментарии появились на платформе Reddit.

Юзеры обратили внимание на фото, которое опубликовали представители марки в соцсетях. На кадре позирует модель, одетая в прозрачное кружевное платье белого цвета. При этом видно, что на манекенщице присутствуют лишь трусы с высокой посадкой. «Приготовьтесь посетить девичник в элегантном кружевном платье макси», — гласит подпись в описании к посту.

Фото: GRWM / FashionNova

Комментаторы не оценили дизайн платья и раскритиковали его. «Сойдет для публичного дома», «Я знаю, что это просто маркетинг, но черт возьми. Невесте было бы слишком надевать такой наряд на предсвадебное мероприятие», «Элегантность — это не показывать всем свое нижнее белье», «Это безвкусное платье. Нормальный человек не станет носить его вне дома», «Платье достойно Бьянки Цензори», «Больше похоже на дешевую пляжную накидку», — писали они.

Ранее сообщалось, что американская телезвезда Пейдж Дезорбо пришла на свадьбу подруги в откровенном наряде и подверглась критике в сети.

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      Мария Винар
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