Свадебное платье модного бренда обругали в сети фразой «сойдет для публичного дома»

Пользователи сети обругали свадебное платье американского модного бренда Fashion Nova. Соответствующие комментарии появились на платформе Reddit.

Юзеры обратили внимание на фото, которое опубликовали представители марки в соцсетях. На кадре позирует модель, одетая в прозрачное кружевное платье белого цвета. При этом видно, что на манекенщице присутствуют лишь трусы с высокой посадкой. «Приготовьтесь посетить девичник в элегантном кружевном платье макси», — гласит подпись в описании к посту.

Фото: GRWM / FashionNova

Комментаторы не оценили дизайн платья и раскритиковали его. «Сойдет для публичного дома», «Я знаю, что это просто маркетинг, но черт возьми. Невесте было бы слишком надевать такой наряд на предсвадебное мероприятие», «Элегантность — это не показывать всем свое нижнее белье», «Это безвкусное платье. Нормальный человек не станет носить его вне дома», «Платье достойно Бьянки Цензори», «Больше похоже на дешевую пляжную накидку», — писали они.

Ранее сообщалось, что американская телезвезда Пейдж Дезорбо пришла на свадьбу подруги в откровенном наряде и подверглась критике в сети.