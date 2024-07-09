Стало известно о злокачественной опухоли у Леонида Каневского

У телеведущего Каневского нашли злокачественную опухоль, не угрожающую здоровью

У советского и российского актера и телеведущего Леонида Каневского нашли злокачественную опухоль. Об этом стало известно Mash.

Каневский в последние годы испытывал боли в области малого таза. «По данным Mash, во время очередного обследования врачи обнаружили подозрительную опухоль. Как позже показали анализы — злокачественную», — говорится в публикации.

Отмечается, что новообразование не угрожает здоровью 85-летнего Каневского, поэтому его не стали удалять. Кроме того, утверждается, что ситуацию осложняют проблемы с ногами у телеведущего.

Актера направили к онкологу для постановки на учет. Известно, что раз в несколько месяцев ему будет необходимо проверяться.

Ранее Каневский раскрыл удивившую его особенность Израиля. Он заявил, что, пребывая в этой стране, по-настоящему понял слово «патриотизм».