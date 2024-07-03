Уезжавший в Израиль телеведущий назвал удивившую его особенность страны

Леонид Каневский заявил, что по-настоящему понял слово «патриотизм» в Израиле

Известный советский и российский актер и телеведущий Леонид Каневский, уезжавший в Израиль, назвал удивившую его особенность страны. Ее Каневский раскрыл в интервью журналистке Саше Сулим, доступном на YouTube.

Каневский заявил, что у жизни в Израиле есть ряд отличий от жизни в России. В частности, по его словам, он увидел, как жители страны объединяются во время военных столкновений. «Я слово "патриотизм" понял по-настоящему в Израиле, когда приехал. (...) Один взгляд и одно состояние души», — вспомнил Каневский.

Он уточнил, что никто не заставляет жителей Израиля проявлять любовь к своей стране. По словам Каневского, израильтяне делают это по своему желанию.

Ранее Каневский раскрыл отношение к мемам с его участием. Он заявил, что ему понравились интернет-шутки с кадрами из программы «Следствие вели...», ведущим которой он был. Каневский подчеркнул, что среди многочисленных мемов нет ни одного бестактного.

В 1991 году Каневский вместе с театральным режиссером Евгением Арье создал в Израиле театр «Гешер», где играли российские актеры. Однако актер не раз подчеркивал, что не считает тот отъезд из страны эмиграцией. Он рассказал, что у него есть квартиры и в России, и в Израиле.