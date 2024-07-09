Управляющий директор Ozon покинет свой пост

Управляющий директор Ozon Беляков покинет пост и продолжит карьеру вне компании

Управляющий директор Ozon Сергей Беляков покинет свой пост и продолжит карьеру вне компании, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

«Управляющий директор Ozon Сергей Беляков решил продолжить карьеру за пределами Ozon», — говорится в заявлении.

В компании поблагодарили сотрудника за плодотворные три года работы и пожелали дальнейших успехов. Там уточнили, что в руководстве не будет изменений, с 2022 году управление осуществляется коллегиально, в правление входят ключевые топ-менеджеры.

В мае 2024 года число жителей РФ, которые покупают товары на маркетплейсах, выросло почти в два раза. В среднем они тратят до семи тысяч рублей в месяц. Это на 24 процента больше, чем в мае 2023 года.