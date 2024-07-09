Устраивавший пикет у стен Кремля российский депутат погиб на СВО

Устраивавший пикет у стен Кремля депутат из Алтайского края Гришин погиб на СВО

Депутат из Алтайского края Дмитрий Гришин погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила во «ВКонтакте» его коллега по партии, депутат Алтайского законодательного собрания Лариса Колесникова.

Гришин, по данным местных средств массовой информации, известен тем, что выступал за «возвращение» медицины в Алтайский край. Россиянин устраивал пикет у стен Кремля и обвинял правительство в проблемах здравоохранения в регионах.

Мужчину избрали депутатом Новоалтайского городского собрания в сентябре 2022 года от «Справедливой России – За правду», а через некоторое время он отправился добровольцем в зону боевых действий.

«Достойная жизнь завершилась геройски», — написала в некрологе коллега Гришина. Алтайские журналисты утверждали, что депутата не стало еще несколько месяцев назад, однако подтверждения от властей этому не было.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов рассказал, что Минобороны стало внимательнее к проблемам участников спецоперации.