Устроившая фаер-шоу в банке и магазине по указу мошенников россиянка пойдет под суд

В Мордовии осудят женщину, устроившую фаер-шоу в банке по указу мошенников

В Мордовии устроившая фаер-шоу в банке и магазине по указу мошенников женщина пойдет под суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным правоохранителей, в мае 2023 году обвиняемой позвонили мошенники и сообщили, что якобы некто оформил на ее имя кредит. Сначала звонившие рассказали, что можно заблокировать финансовую операцию, и для этого они убедили женщину самостоятельно взять в долг 200 тысяч рублей и перевести их на якобы безопасный счет.

После этого злоумышленники убедили фигурантку купить фейерверки и поджечь их внутри банка и продуктовом магазине для того, чтобы изобличить тех, кто якобы брал на ее имя кредит. Во время поджога все происходящее женщина транслировала мошенникам по видеосвязи. После файер-шоу женщина скрылась. Спустя некоторое время ее задержали полицейские.

Она обвиняется по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Все материалы дела направлены в суд. По хищению у нее 200 тысяч рублей возбуждено уголовное дело. Следствие по нему продолжается.

Ранее сообщалось, что в Еврейской автономной области (ЕАО) суд арестовал 34-летнего жителя села Воскресеновка за попытку похитить деньги из банкомата.

