В Эстонии пожаловались на последствия визита Орбана в Россию

Минобороны Эстонии: поездка Орбана в РФ отвлекает союзников от помощи Украине

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур обвинил союзников в том, что они забыли про Украину из-за поездки венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию, передает РИА Новости.

По словам главы оборонного ведомства, визит политика в Москву привлек повышенное внимание мирового сообщества. «Все говорят "Орбан сейчас в Москве" вместо того, чтобы говорить о том, что нам нужно сделать внутри НАТО, внутри ЕС... », — посетовал он.

Министр подчеркнул, что сейчас необходимо сфокусироваться на вступлении Украины в Североатлантический альянс и Евросоюз, а также на том, чтобы помочь ей одержать победу в конфликте.

Ранее портал Euractiv со ссылкой на источники сообщил, что послы европейских стран сочли поездку Орбана в Россию деструктивным поведением Будапешта. Они намерены по запросу Польши обсудить политику венгерских властей и их роль ввиду начавшегося председательства Венгрии в Совете ЕС.