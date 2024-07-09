Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:11, 9 июля 2024Бывший СССР

В Эстонии пожаловались на последствия визита Орбана в Россию

Минобороны Эстонии: поездка Орбана в РФ отвлекает союзников от помощи Украине

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур обвинил союзников в том, что они забыли про Украину из-за поездки венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию, передает РИА Новости.

По словам главы оборонного ведомства, визит политика в Москву привлек повышенное внимание мирового сообщества. «Все говорят "Орбан сейчас в Москве" вместо того, чтобы говорить о том, что нам нужно сделать внутри НАТО, внутри ЕС... », — посетовал он.

Министр подчеркнул, что сейчас необходимо сфокусироваться на вступлении Украины в Североатлантический альянс и Евросоюз, а также на том, чтобы помочь ей одержать победу в конфликте.

Ранее портал Euractiv со ссылкой на источники сообщил, что послы европейских стран сочли поездку Орбана в Россию деструктивным поведением Будапешта. Они намерены по запросу Польши обсудить политику венгерских властей и их роль ввиду начавшегося председательства Венгрии в Совете ЕС.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «PR-операция на крови». В Кремле объяснили, почему ракета попала в детскую больницу Киева

      В Подмосковье со стрельбой задержали похитителей человека

      Отца ликвидированных в Дагестане боевиков обвинили в мошенничестве и отмывании денег

      Российский регион потонул в мусоре

      Пропавшую 26 лет назад с борта лайнера девушку ищут до сих пор. Какое страшное открытие сделали ее родные?

      В Эстонии пожаловались на последствия визита Орбана в Россию

      Лишившийся нижней части тела мужчина рассказал о преимуществах жизни без половых органов

      В НАТО спустя два года признали неготовность к войне

      Захарова ответила на слова Пугачевой о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве

      Девушка узнала настоящую причину расставания с бойфрендом и пришла в ярость

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше