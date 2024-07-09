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13:50, 9 июля 2024Спорт

В Госдуме назвали обрадующихся отсутствию россиян на Олимпиаде-2024

Журова: не все главы международных федераций будут рады отсутствию россиян на ОИ

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка, первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала тех, кто обрадуется отсутствию россиян на Олимпиаде-2024. Ее цитирует РИА Новости.

«Конечно, на Западе порадуются нашему отсутствию на Олимпийских играх. Но настоящие спортсмены и специалисты, наверное, не будут обрадованы. И даже не для всех президентов международных спортивных федераций отсутствие россиян — это хорошо», — заявил он. По ее словам, отсутствие сильных соперников — это неправильный вариант.

ОИ-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены на соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Участие в турнире подтвердили отдельные представители тенниса, велогонок, прыжков на батуте, гребли на байдарках и каноэ и плавания.

Часть приглашенных спортсменов отказались от участия в Играх. Такое решение приняли борцы и дзюдоисты.

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