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15:42, 9 июля 2024Бывший СССР

В Казахстане офицер сдал в ломбард имущество части из-за проигрыша на ставках

Казахстанский офицер сдал в ломбард имущество своей части из-за долга букмекерам

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Казахстанский офицер сдал в ломбард имущество своей части из-за проигрыша на ставках. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на пресс-службу военного суда Семейского гарнизона Казахстана.

Суд рассмотрел дело о растрате имущества воинской части капитаном Вооруженных сил Казахстана. Начальник топографической службы штаба заложил топографические приборы в ломбард из-за долга букмекерам и нанес ущерб на сумму более 2 миллионов тенге (367,3 тысячи рублей).

Как сообщается, суд лишил офицера воинского звания капитана и приговорил его к 2,5 года тюрьмы. Также военнослужащий должен выплатить сумму ущерба и государственную пошлину.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о запрете чиновникам и военным играть в азартные игры или участвовать в пари. За его нарушение им будет грозить увольнение.

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      Юрий Леонов
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