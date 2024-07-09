В Кремле заявили о сложности попыток «достучаться» до Запада

Песков: «достучаться» до Запада сложно, так как он не желает слышать Россию

России сложно донести свою позицию до Запада, так как он не желает ее слышать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Нам информационно сейчас очень сложно достучаться до западного мира», — заявил официальный представитель Кремля, комментируя ситуацию вокруг детской больницы «Охматдет» в Киеве.

Песков добавил, что страны Запада «не хотят ничего слышать» от российской стороны. По его словам, это заметно «в газетах, на телеканалах», Россия также видит «истерику, которая там происходит».

Пресс-секретарь предположил, что нежелание западных стран прислушиваться к российской позиции может быть связано с «монопольным доминированием там англосаксонских средств массовой информации».

В своем комментарии Песков также назвал произошедшее с киевской детской больницей «PR-операцией на крови».

