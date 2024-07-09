Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:26, 9 июля 2024Мир

В Кремле заявили о сложности попыток «достучаться» до Запада

Песков: «достучаться» до Запада сложно, так как он не желает слышать Россию

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

России сложно донести свою позицию до Запада, так как он не желает ее слышать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Нам информационно сейчас очень сложно достучаться до западного мира», — заявил официальный представитель Кремля, комментируя ситуацию вокруг детской больницы «Охматдет» в Киеве.

Песков добавил, что страны Запада «не хотят ничего слышать» от российской стороны. По его словам, это заметно «в газетах, на телеканалах», Россия также видит «истерику, которая там происходит».

Пресс-секретарь предположил, что нежелание западных стран прислушиваться к российской позиции может быть связано с «монопольным доминированием там англосаксонских средств массовой информации».

В своем комментарии Песков также назвал произошедшее с киевской детской больницей «PR-операцией на крови».

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Болгария подала в суд на «Газпром». От российской компании требуют 400 миллионов евро

      Жертва «кислотного маньяка» из Подмосковья показала лицо после нападения

      Моди пригласил Путина в Индию

      В Кремле назвали причину взрыва рядом с больницей в Киеве

      Обстановку на российском пляже описали словами «это не Китай, это Анапа»

      В Армении опровергли планы по встрече с главой МИД Азербайджана в США

      Глава Дагестана дал характеристику семьям устроивших теракты в июне

      Емельяненко заявил о запрете на распространение информации о ближайших боях

      России спрогнозировали проблемы с юанями

      Россиян предупредили о возможных проблемах с поставкой авто из Китая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше