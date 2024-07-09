Марочко: российские военные уничтожили наемника ВСУ в районе Стельмаховки

Российские военные уничтожили на сватовском направлении иностранного наемника, воюющего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости заявил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«По полученным разведданным, в районе населенного пункта Стельмаховка в результате огневого налета Вооруженных сил (ВС) РФ по месту скопления вооруженных формирований Украины был тяжело ранен англоговорящий боевик», — рассказал Марочко.

По словам подполковника НМ ЛНР в отставке, после этого в течение получаса наемник в эфире на открытых радиочастотах просил эвакуировать его. Однако, добавил Марочко, военный так и не дождался помощи. Его тело, а также тела еще двух военных ВСУ были обнаружены в ходе аэроразведки.

Ранее стало известно об уничтожении бразильского наемника ВСУ с позывным Sierra. Он вел свой канал на YouTube, а в зону специальной военной операции отправился на «сафари на русских».