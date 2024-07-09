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04:39, 10 июля 2024Силовые структуры

В Приморье накрыли вымогавшую деньги у участников СВО банду

МВД: в Приморье накрыли банду, вымогавшую деньги у участников СВО

Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press

В Приморье накрыли банду, вымогавшую деньги в том числе у участников СВО, сообщило региональное управление МВД.

«В ходе спецоперации задержан 66-летний ранее судимый житель города Арсеньева, обладающий авторитетом в криминальной среде. Задержанные совершали имущественные преступления в отношении граждан, в том числе участников СВО», — говорится в сообщении. Там указано, что установлена причастность банды как минимум к 9 преступным эпизодам.

По данным полиции, авторитеты граждане помогали приморцам в разрешении конфликтов, за что требовали денежную компенсацию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Кроме того, в отношении лидера банды возбуждено дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Все задержанные отправлены судом под арест.

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      Марина Совина
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