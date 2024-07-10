Задержание лидера вымогающей деньги преступной группы в Приморье попало на видео

В Приморском крае задержан лидер преступной группы, запугивавшей граждан

Начало событий в новости В Приморье накрыли вымогавшую деньги у участников СВО банду

В Приморском крае попало на видео задержание лидера преступной группы с сообщниками, которые занимались вымогательствами и запугиванием граждан. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в пресс-службе МВД России.

На записи видно, как оперативники врываются в квартиру, кладут всех на пол, затем злоумышленников выводят из подъезда.

По данным правоохранителей, подозреваемые занимались тем, что якобы помогали решать разные бытовые споры между гражданами, а затем требовали от одной из сторон конфликта деньги за свои услуги, угрожая физической расправой. От их действий пострадали и участники специальной военной операции (СВО). Установлено, что подозреваемые причастны к девяти случаям вымогательств.

По информации силовиков, руководил задержанными ранее судимый 66-летний житель Арсеньева.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»). Также в отношении лидера группы возбуждено еще одно дело по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Все фигуранты заключены под стражу.