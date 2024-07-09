В России объяснили цель письма Орбана о переговорах с Путиным

Депутат Чепа: Орбан пытается донести до ЕС мирные предложения Путина

Письмо главы Венгрии Виктора Орбана лидерам Евросоюза по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным должно донести до Запада те мнения, предложения, которые могут привести к миру, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Орбан посетил Киев, Москву и Пекин. Киев, как мы знаем, отказался от предложений Орбана, зато Путин его выслушал и четко описал все условия. Предполагаю, что похожие позиции глава Венгрии услышал в Пекине. Поэтому теперь он пытается донести до Запада то мнение, которое может привести к миру. При этом, прекрасно понимая, что Украина выдвигает условия, которые не гарантируют безопасность ни России, ни Европы», — сказал Чепа.

Вместе с тем депутат допустил, что письмо Орбана останется без ответа со стороны глав Евросоюза. Более того, его могут воспринять как попытку оказания давления.

«Не знаю, услышат ли Орбана. Но важно, что он имеет определенные позиции, трибуну, с которой может говорить. Россию на Западе сейчас обвиняют во всем, но не говорят, из-за чего все началось и что именно с нашей стороны предлагается», — заметил политик.

Ранее Орбан написал председателю Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам Евросоюза. Премьер отметил, что отношение Путина к ситуации на линии фронта «существенно отличается от толкования» украинского лидера Владимира Зеленского. Венгерский политик подчеркнул, что Путин готов рассмотреть возможность прекращение огня, которое «не будет служить скрытой передислокации и реорганизации украинских сил», на условиях, определенных во время переговоров в Стамбуле в 2022 году.