В России решили клеймить серьги и кольца

Госдума приняла закон о клеймении серег и колец для продажи за пределами ЕАЭС

В России введут клеймение ювелирных изделий для продажи за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее решение приняла Госдума, сообщает РИА Новости.

Двухмерный штриховой код на отечественные серьги, кольца и другие изделия из золота, платины и металлов платиновой группы, предназначенных для экспорта за пределы страны, будут наносить добровольно. Этот знак позволит использовать государственную информационную систему контроля за рынком драгметаллов и драгкамней и проверять, поставляются ли изделия в дальнее зарубежье. Экспонаты и музейные предметы так помечать не будут.

В действующей редакции закона опробованию и клеймению государственным пробирным клеймом подлежат ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, произведенные в России или ввезенные в нее для продажи. Однако зарубежные покупатели иногда воспринимают метки как дефект.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года, а не с 1 сентября 2024 года, как предполагалось ранее.

В мае российские власти задумали ограничить продажу ювелирных изделий на маркетплейсах, так как те не соблюдают существующие правила, а значит, ставят под вопрос права покупателей. Ювелирные изделия обязательно должны маркироваться, а их оборот отражаться в специализированной государственной информационной системе по уникальным идентификационным номерам (УИН), но маркетплейсы игнорируют эту норму.

Эксперты уже не раз призывали россиян внимательнее подходить к покупке драгоценностей. Необходимо изучать бирку изделия, на которую должен быть нанесен юридический адрес изготовителя или импортера, а также страна, где это украшение было сделано, отметили представители рынка.