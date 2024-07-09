В российском городе осудили опустошившую запасы элитного алкоголя домработницу

В Благовещенске осудили домработницу, выпившую запас элитного алкоголя

Благовещенский городской суд приговорил к десяти месяцам исправительных работ 42-летнюю домработницу, которая опустошила запасы элитного алкоголя своего начальника во время его отъезда. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

Женщина признана виновной по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Во время заседания свою вину она не отрицала. Кроме того, в доход государства у нее будет удержано пять процентов из заработанной платы.

По данным правоохранителей, в период с 17 января по 21 февраля 2024 года женщина находилась в доме своего начальника и систематически употребляла элитный алкоголь из бара. Причиненный работодателю ущерб превысил 180 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что женщина устроилась домработницей к благовещенскому бизнесмену в начале 2024 года. По условиям договора, работодатели позволили ей и ее ребенку бесплатно проживать на территории их усадьбы в апартаментах с отдельным входом. Женщине разрешалось брать продукты семьи, однако запрещалось брать алкоголь из бара.