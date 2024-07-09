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05:15, 9 июля 2024Мир

В США рассказали про остаток рассудка у НАТО

Блогер Хинкл: не стоит ожидать изменений после саммита НАТО

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Не стоит ожидать изменений от предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне, заявил РИА Новости американский блогер Джексон Хинкл.

«Я не думаю, что мы можем ожидать от НАТО каких-либо масштабных изменений в их повестке. НАТО бросает все возможные силы на то, чтобы противостоять России, но все равно проигрывает», — сказал он.

Хинкл подчеркнул, что в НАТО «еще не до конца потеряли рассудок», поэтому не стоит ожидать принятия Украины в блок.

Ранее старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер заявил, что В НАТО нет консенсуса по поводу приглашения Украины в альянс. При этом он добавил, что когда этот момент наступит, в США хотят, чтобы Украина была как Швеция, Финляндия и некоторые другие союзники, которые годами проводили необходимые реформы, чтобы получить возможность как можно быстрее присоединиться.

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      Сергей Грехов
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