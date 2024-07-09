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15:49, 9 июля 2024Мир

В США заявили о шансе Клинтон победить Трампа

Politico: Клинтон гипотетически способна победить Трампа на выборах президента

Фото: Rick Wilking / Reuters

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и действующий вице-президент Камала Харрис гипотетически способны победить бывшего американского лидера Дональда Трампа на выборах президента. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на проведенный опрос.

«Вице-президент Камала Харрис теперь опережает Трампа — 42 процента против 41 процента, показал опрос. А бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, номинант 2016 года, которую избиратели, обеспокоенные шансами Байдена, не обсуждают всерьез как кандидата, немного опережает Харрис. Клинтон опережает Трампа — 43 против 41 процента», — отмечается в материале издания.

При этом действующий президент США Джо Байден уступает республиканскому кандидату, по данным опроса. Большинство респондентов усомнились в когнитивных способностях главы государства и не уверены в его способности далее управлять страной.

Ранее лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман в своей статье для газеты The New York Times призвал Байдена сняться с выборов в пользу Харрис. Кругман подчеркнул, что положительно оценивает итоги президентства действующего американского лидера, однако назвал его «бракованным товаром» из-за неспособности публично оппонировать Трампу.

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      Дарья Устьянцева
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