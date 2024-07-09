Вдохновленные фастфудом одежда и аксессуары стали модными

NYP: одежда и аксессуары в виде еды из фастфуда стали модными в 2024 году

Одежда и аксессуары, вдохновленные фастфудом, стали модными в 2024 году. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Согласно материалу, в текущем сезоне дизайнеры неоднократно выпускали коллекции в виде различной еды из фастфуда. В том числе подобную линейку представил люксовый бренд Kate Spade в коллаборации с маркой Heinz. В частности, покупателям стали доступны сумки с изображением бутылки томатного кетчупа и молнией в виде выливающегося продукта.

Кроме того, в ассортименте ретейлера появились кожаные шоперы, у которых в правом верхнем углу нанесена пунктирная линия и надпись «оторви здесь». Также в ассортименте бренда можно будет найти футболки и обувь с похожим дизайном.

В мае итальянский бренд одежды Diesel выпустил полностью дырявый наряд за десятки тысяч рублей. Речь шла о красном макси-платье с длинными рукавами и овальным вырезом, который был представлен в весенне-летней коллекции 2024 года.