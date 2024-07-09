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13:51, 9 июля 2024Силовые структуры

Военный суд рассмотрит вопрос о продлении ареста главному кадровику Минобороны

Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста главному кадровику Минобороны Кузнецову

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Военный суд рассмотрит вопрос о продлении ареста начальнику главного управления кадров Министерства обороны России Юрию Кузнецову. Об этом во вторник, 9 июля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, 235-й гарнизонный военный суд рассмотрит ходатайство следователей о продлении меры пресечения обвиняемому в многомиллионной взятке генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову на время расследования уголовного дела.

По версии следствия, Кузнецов вступил в преступный сговор с индивидуальным предпринимателем Левой Мартиросяном, занимающимся гостиничным бизнесом, и организовал заключение с фирмой Мартиросяна госконтрактов и договоров на оказание гостиничных услуг на общую сумму 372,3 миллиона рублей. В обмен на это Мартиросян купил и оформил на жену Кузнецова в 2020-2022 годах участок земли за 7,5 миллиона рублей на улице Грибоедова в Краснодаре, а также построил на ней жилой дом площадью 1125 квадратных метров стоимостью почти 23 миллиона рублей, также записанный на супругу главного кадровика Минобороны.

Кузнецову вменяется в вину получение взяток за покровительство Мартиросяну на общую сумму 30,5 миллиона рублей.

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      Владимир Седов
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