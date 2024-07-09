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15:21, 9 июля 2024Забота о себе

Врач предупредила о вреде минеральной воды

Терапевт Черемухина: употребление минералки может привести к камням в почках

Фото: Steve Johnson / Unsplash

Чрезмерное употребление минеральной воды может привести к образованию камней в почках, предупредила терапевт Наталья Черемухина. О вреде этого напитка в некоторых случаях врач рассказала изданию aif.ru.

Врач объяснила, что минеральная вода полезна благодаря богатому содержанию различных минералов, но, если злоупотреблять ею, можно навредить организму. Из-за переизбытка минералов могут образовываться камни в почках, возникать проблемы с пищеварением и нарушение кислотно-щелочного баланса.

Черемухина добавила, что некоторая вода содержит избыточное количество натрия, который провоцирует повышение давления, что в свою очередь увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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      Вера Владзиевская
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