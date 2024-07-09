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17:07, 9 июля 2024Из жизни

Женщина сбросила 37 килограммов благодаря домашним тренировкам

В Индии женщина похудела на 37 килограммов дома

Фото: Yulissa Tagle / Unsplash

В Индии женщина сбросила 37 килограммов благодаря домашним тренировкам и правильному питанию. Об этом пишет The Times of India.

Из-за лишнего веса Кашми Шарма быстро уставала и не могла совмещать работу врачом и заботу о двух детях. Она была неуверенной в себе и страдала от болей в спине. В конце концов Шарма решила, что больше не может так жить, и задумалась о похудении. Ее мотивацию повысило осознание того, что она может измениться с помощью простых привычек. Главным секретом своего похудения она назвала постоянство.

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Женщина не ходила в тренажерный зал, а занималась дома: выделяла на это от 45 минут до часа каждый день. Шарма готовила себе сама и следила, чтобы в ее рационе было нужное количество белка. Все поставленные ограничения она соблюдала в течение трех лет и смогла достичь желаемого результата. «Оставаясь верной своим целям и совершая осознанные выборы, я стала более здоровой и счастливой версией самой себя», — отметила Шарма.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина сбросил 60 килограммов и раскрыл секрет своего успеха. Он полностью отказался от сахара и красного мяса и заменил их полезными продуктами и блюдами домашнего приготовления.

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      Юлия Юткина
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