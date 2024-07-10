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11:13, 10 июля 2024Ценности

41-летняя Анна Седокова показала откровенное декольте на фото

41-летняя певица Анна Седокова показала откровенное декольте на фото в топе

Фото: @annasedokova / @olllyvento

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала откровенное декольте на фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя певица предстала на размещенном снимке в сером топе без рукавов и с глубоким вырезом. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, и одежда обнажила часть ее груди.

В то же время исполнительница примерила черную бейсболку и солнцезащитные очки, а также надела массивные белые наушники. «Через 15 минут мы доделаем новую песню, и она впервые не будет про любовь. Вернее, не про ту, про которую я всегда пою», — указала в подписи к кадру знаменитость.

Ранее в июле Анна Седокова также снялась в кожаном бюстгальтере и облегающей юбке.

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      Карина Черных
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