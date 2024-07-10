Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:42, 10 июля 2024Экономика

Госдума одобрила рост акцизов на алкоголь и табак

Госдума утвердила рост акцизов на алкогольную и табачную продукцию на три года

Фото: Сергей Куликов / Коммерсантъ

Депутаты Госдумы утвердили закон, предусматривающий повышение акцизов на алкогольную и табачную продукцию. В течение ближайших трех лет рост составит четыре процента, в документе прописан размер сборов для каждой категории продукции, сообщает РИА Новости.

Акцизы на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию, алкогольную продукцию крепостью свыше 18 процентов в 2025 году составят 673 рубля за литр безводного этилового спирта. В 2026-м они достигнут 700 рублей, а в 2027-м — 728 рублей. Продукция крепостью меньше 18 процентов будет облагаться акцизом в 148, 154 и 160 рублей соответственно.

Для крепленого вина, крепленого вина наливом, винных, виноградосодержащих и плодовых алкогольных напитков акциз вырастет до 148, 154 и 160 рублей, для игристых вин — до 125, 130 и 135 рублей, а для других вин — до 113, 118 и 123 рублей.

Для сигарет и папирос ставка акциза на 2025 год составит 2 945 рублей за тысячу штук плюс 16 процентов расчетной стоимости (вычисляется из максимальной розничной цены), но не менее 4 тысяч рублей, на 2026 год — 3 063 рубля плюс 16 процентов, но не менее 4160 рублей, а на 2027-й — 3 186 рублей плюс 16 процентов, но не менее 4 326 рублей.

Акциз на табачные изделия, которые употребляют путем нагревания, вырастет до 9 807 рублей за килограмм, 10 199 рублей и 10 607 рублей, а на жидкости для электронных систем доставки никотина — до 44 рублей за миллиграмм, 46 рублей и 48 рублей.

С 1 июля в России выросли минимальные цены на крепкий алкоголь. Розничная стоимость бутылки водки объемом 0,5 литра не может быть ниже 299 рублей, бренди — 403 рублей, а коньяка — 556 рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      «Тюрьма — не могила, срок — не резина». Беркович выступила с первым заявлением после приговора

      Медведев дал «категорический» ответ на вопрос о приостановке боевых действий в зоне СВО

      Глава МИД Армении рассказал о ценности сотрудничества Еревана с НАТО

      Названы самые востребованные профессии в России

      Подсчитано количество отложивших покупку жилья россиян

      В России при помощи полсотни луп сожгли пшеницу на площади в 322 футбольных поля

      Рейтинг правящей партии в Эстонии снизился до рекордно низкой отметки

      Эмили Ратаковски поделилась откровенным снимком

      Госдума одобрила рост акцизов на алкоголь и табак

      Захарова призвала уехавших из России не беспокоиться

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше