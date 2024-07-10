РИА Новости: ОАЭ увеличили закупки российских нефтепродуктов в четыре раза

По итогам 2023 года поставки российских нефтепродуктов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в денежном выражении взлетели в четыре раза, до рекордных 971,4 миллиона долларов. Об этом со ссылкой на данные арабской страны пишет РИА Новости.

Также ОАЭ нарастили в 1,7 раза закупки российского угля (75,3 миллиона долларов), а общий товарооборот двух стран вырос на 3,5 процента, до 11,2 миллиарда.

После введения европейского эмбарго на поставки российских нефтепродуктов в начале 2023 года отечественные нефтяные компании переключились на другие рынки. ОАЭ, в частности, по итогам года стали одним из крупнейших покупателей бензина, уступив эту позицию только Нигерии.

Ранее сообщалось, что ОАЭ станет первой страной на Ближнем Востоке, где будет работать дилерский центр «АвтоВАЗа». По словам президента компании, продажи могут начаться уже в следующем году.