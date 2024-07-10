Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:00, 10 июля 2024Экономика

ОАЭ увеличили закупки российских нефтепродуктов в четыре раза

РИА Новости: ОАЭ увеличили закупки российских нефтепродуктов в четыре раза

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

По итогам 2023 года поставки российских нефтепродуктов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в денежном выражении взлетели в четыре раза, до рекордных 971,4 миллиона долларов. Об этом со ссылкой на данные арабской страны пишет РИА Новости.

Также ОАЭ нарастили в 1,7 раза закупки российского угля (75,3 миллиона долларов), а общий товарооборот двух стран вырос на 3,5 процента, до 11,2 миллиарда.

После введения европейского эмбарго на поставки российских нефтепродуктов в начале 2023 года отечественные нефтяные компании переключились на другие рынки. ОАЭ, в частности, по итогам года стали одним из крупнейших покупателей бензина, уступив эту позицию только Нигерии.

Ранее сообщалось, что ОАЭ станет первой страной на Ближнем Востоке, где будет работать дилерский центр «АвтоВАЗа». По словам президента компании, продажи могут начаться уже в следующем году.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Россия пустила Украину на заседание СБ ООН после просьбы США. Киев отказался напрямую обращаться к представителям Москвы

      Россиянин сходил в гости, постеснялся попросить открыть дверь и выпал с седьмого этажа

      Суд отказал адвокатам «крабового короля» в возвращении второго дела прокурору

      Россиянка расправилась с ударившим ее сына головой об стену сожителем

      Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся на саммите НАТО в Вашингтоне

      В Турции исключили отказ от баланса между НАТО и Россией

      В российском регионе пресекли контрабанду военной продукции

      Возлюбленная Леонардо Ди Каприо снялась в откровенной рекламе с мужчиной

      Пьяный россиянин открыл стрельбу из ружья с балкона

      Популярный блогер побывал в самом большом городе Китая и пожаловался на грязь и разруху

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше