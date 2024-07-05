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11:10, 5 июля 2024Экономика

Долги за бензин крупнейшего российского покупателя взлетели

Reuters: долги Нигерии за бензин удвоились с апреля и превысили $6 млрд

Фото: Afolabi Sotunde / Reuters

Нигерия задолжала поставщикам бензина более шести миллиардов долларов, при этом с апреля долг вырос в два раза. На этом фоне некоторые трейдеры приостановили сотрудничество, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

После отказа Европы от импорта российских бензина и дизельного топлива, Нигерия стала одним из крупнейших покупателей. В первом полугодии прошлого года она приобрела 963,2 тысячи тонн топлива, в полтора раза превзойдя результат идущих вторыми ОАЭ.

Основной причиной взлета долгов стала политика государственной нефтяной компании NNPC, покрывающей разницу между фиксированными ценами на заправках и международной стоимостью. В правительстве республики ожидают, что на эти цели в текущем году придется потратить не менее 3,7 миллиарда долларов.

Неправительственные организации и некоторые чиновники осуждают подобные выплаты как расточительные и ведущие к коррупции, но власти не могут отказаться от них. Как отмечает агентство, нигерийцы давно уже считают дешевый бензин своим безусловным правом и отказ властей от своих обязательств будет воспринято ими очень плохо.

Трудности у NNPC возникли после того, как долги за бензин превысили три миллиарда долларов. Трейдеры утверждают, что компания до сих пор не расплатилась за январский импорт, хотя должна была переводить деньги в течение 90 дней. Поставки пока продолжаются в связи с высокой компенсацией за просрочку платежа — 250 тысяч долларов за партию в течение месяца.

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Однако как минимум два поставщика уже прекратили участие в тендерах до тех пор, пока не получат причитающиеся им суммы. В результате в июле NNPC может закупить только 850 тысяч тонн, что ниже среднемесячного показателя в миллион тонн. В крупнейших городах страны уже начали появляться очереди за топливом, а некоторые АЗС в Абужде прекратили продажи.

Нигерия является крупнейшим в Африке экспортером нефти, но почти все топливо закупает за рубежом из-за проблем с нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ). Открытое недавно предприятие Dangote пока не производит товарный бензин и продает за рубеж другую продукцию. У страны мало сбережений, а значительная часть добычи нефти заложена, при этом полученные средства тратятся не поддержание курса национальной валюты.

Год назад президент России Владимир Путин заявил, что страна списала африканским государствам долгов суммарно на 23 миллиарда долларов. Он подчеркнул, что Москва намерена и далее укреплять сотрудничество в экономической сфере.

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      Платон Щукин
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