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17:43, 10 июля 2024Россия

Число пострадавших при ударе украинских беспилотников по российскому городу выросло

Гладков: число пострадавших при ударе беспилотников ВСУ по Грайворону выросло
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Число пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Грайворону выросло до трех. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Грайворонскую ЦРБ самостоятельно обратились две женщины. У одной пострадавшей контузия и баротравма, ранение она получила в результате атаки дрона возле коммерческого объекта», — пояснил он.

Вторая пострадавшая получила ранения на парковке, у нее выявили осколочное касательное ранение правого плеча. Гладков отметил, что госпитализация не потребовалась.

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Об атаке дрона-камикадзе на Грайворон губернатор сообщал утром 10 июля. Изначально информация была только об одном пострадавшем мирном жителе. Его с баротравмой и осколочными ранениями шеи доставили в больницу.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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