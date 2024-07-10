Число пострадавших при ударе украинских беспилотников по российскому городу выросло

Гладков: число пострадавших при ударе беспилотников ВСУ по Грайворону выросло

Число пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Грайворону выросло до трех. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Грайворонскую ЦРБ самостоятельно обратились две женщины. У одной пострадавшей контузия и баротравма, ранение она получила в результате атаки дрона возле коммерческого объекта», — пояснил он.

Вторая пострадавшая получила ранения на парковке, у нее выявили осколочное касательное ранение правого плеча. Гладков отметил, что госпитализация не потребовалась.

Об атаке дрона-камикадзе на Грайворон губернатор сообщал утром 10 июля. Изначально информация была только об одном пострадавшем мирном жителе. Его с баротравмой и осколочными ранениями шеи доставили в больницу.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.