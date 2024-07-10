Мирный житель пострадал при атаке дрона-камикадзе ВСУ в российском городе

В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.
Речь идет о нападении на город Грайворон.
«В результате атаки первого дрона ранения получил один человек. Мужчина с баротравмой и осколочными ранениями шеи был доставлен в Грайворонскую районную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь», — написал он.
На данный момент скорая помощь перевозит его в областную клиническую больницу.
Помимо того, повреждения получил фасад здания, также зафиксировали выбитые окна. В одной из квартир многоквартирного дома выбито окно и повреждены четыре легковых автомобиля.
Накануне Белгородская область подверглась массовой атаке со стороны Украины. ВСУ атаковали сразу пять населенных пунктов Шебекинского городского округа, уточнил Гладков.