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12:08, 10 июля 2024Россия

Мирный житель пострадал при атаке дрона-камикадзе ВСУ в российском городе

В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе ВСУ пострадал мирный житель
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Речь идет о нападении на город Грайворон.

«В результате атаки первого дрона ранения получил один человек. Мужчина с баротравмой и осколочными ранениями шеи был доставлен в Грайворонскую районную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь», — написал он.

На данный момент скорая помощь перевозит его в областную клиническую больницу.

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Помимо того, повреждения получил фасад здания, также зафиксировали выбитые окна. В одной из квартир многоквартирного дома выбито окно и повреждены четыре легковых автомобиля.

Накануне Белгородская область подверглась массовой атаке со стороны Украины. ВСУ атаковали сразу пять населенных пунктов Шебекинского городского округа, уточнил Гладков.

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      Никита Абрамов
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