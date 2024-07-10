Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:58, 10 июля 2024Силовые структуры

Двух сотрудников ростовского СИЗО проверят на причастность к побегу заключенных

Двух сотрудников ростовского СИЗО заподозрили в соучастии побегу заключенных

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Двух работников ростовского СИЗО-1, где 16 июня захватили в заложники сотрудников ФСИН, проверяют на причастность к побегу заключенных. Об этом в среду, 10 июля, в своем Telegram-канале сообщает Mash.

Сотрудников СИЗО подозревают в проносе запрещенных предметов в изолятор. В числе контрабанды, переданной сотрудниками ФСИН заключенным, может быть холодное оружие, экстремистская литература и атрибутика экстремистских организаций.

Ранее 10 июля сообщалось, что единственный выживший при штурме ростовского СИЗО-1 террорист Даниил Камнев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пришел в себя после тяжелого ранения и дал первые показания. На допросе он пояснил, что использовавшиеся при захвате ножи подельники приобрели за 5000 рублей благодаря сотрудникам режимного отдела.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Военного с «Адмирала Кузнецова» пытались завербовать. Ему предлагали устроить теракт на авианосце и сбежать в Финляндию

      Назван главный поставщик нефти в Китай и Индию

      Загрязненность Северо-Крымского канала после Чернобыля оценили

      Врач призвал россиян отказаться от вяленой рыбы и колбасы летом

      Германия решила пересмотреть отношения с Грузией из-за США и ЕС

      На планете Смертриос обнаружили водяной пар

      Россияне сообщили о превратившемся в живодерню укрытии в обстреливаемом ВСУ городе

      Иду Галич в новом образе оценили в сети фразой «наша Шакира»

      Огромные кабаны встревожили россиян

      Риски обрушения строительного рынка России оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше