Двух сотрудников ростовского СИЗО проверят на причастность к побегу заключенных

Двух сотрудников ростовского СИЗО заподозрили в соучастии побегу заключенных

Двух работников ростовского СИЗО-1, где 16 июня захватили в заложники сотрудников ФСИН, проверяют на причастность к побегу заключенных. Об этом в среду, 10 июля, в своем Telegram-канале сообщает Mash.

Сотрудников СИЗО подозревают в проносе запрещенных предметов в изолятор. В числе контрабанды, переданной сотрудниками ФСИН заключенным, может быть холодное оружие, экстремистская литература и атрибутика экстремистских организаций.

Ранее 10 июля сообщалось, что единственный выживший при штурме ростовского СИЗО-1 террорист Даниил Камнев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пришел в себя после тяжелого ранения и дал первые показания. На допросе он пояснил, что использовавшиеся при захвате ножи подельники приобрели за 5000 рублей благодаря сотрудникам режимного отдела.