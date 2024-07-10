Электроснабжение почти 600 тысяч человек на юге России восстановили

Минэнерго: электроснабжение почти 600 тыс. человек на юге России восстановлено

Энергетики восстановили электроснабжение почти 600 тысяч потребителей на юге России. Об этом сообщило Министерство энергетики в Telegram-канале.

«Электроснабжение потребителей в Астраханской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Республике Адыгея возобновлено. Восстановлена работа объектов генерации», — указывается в сообщении.

Ранее из-за аномальной жары почти 600 тысяч россиян в нескольких регионах страны остались без света. Перебои с электричеством наблюдались в Краснодарском крае, Адыгее и Астраханской области.

В Ростовской области по этой причине ввели график временного отключения света.Местные власти заявили, что причиной такого решения стала температура воздуха выше 39 градусов.