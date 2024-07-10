Глава МИД Армении рассказал о ценности сотрудничества Еревана с НАТО

Глава МИД Армении Мирзоян: Ереван ценит сотрудничество с НАТО

Армения дорожит укреплением контактов с НАТО. О ценности сотрудничества Еревана с Североатлантическим альянсом рассказал в социальной сети X глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

«Мы ценим сотрудничество с НАТО и более тесное взаимодействие со странами-членами и партнерами на двусторонней основе или в рамках платформ НАТО», — говорится в публикации.

Дипломат добавил, что принял участие в работе панели саммита в Вашингтоне, посвященной программе «Женщины, мир и безопасность».

Ранее стало известно, что в Вашингтоне Мирзоян встретится с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. По словам представителя дипломатического ведомства Армении Ани Бадалян, встреча состоится в рамках трехсторонних переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.