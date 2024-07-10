Глава российского региона сообщил о пострадавших при обстреле со стороны Украины

Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино, одного человека спасти не удалось

По предварительным данным, семь человек пострадали при обстреле города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Еще одного мирного жителя спасти не удалось.

Из числа пострадавших четверым потребовалась госпитализация. Еще трое обратились в больницу самостоятельно.

В результате обстрела в Шебекино повреждены три многоквартирных дома, социальные и коммерческие объекты, а также одно промышленное предприятие, добавил губернатор. Ведется подомовой обход территории.

10 июля было опубликовано видео попадания ракеты в один из многоквартирных домов в Шебекино. После удара над городом поднимался черный дым.