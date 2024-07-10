Коллега Канье Уэста опубликовал заявление рэпера о завершении карьеры

Американский рэпер Канье Уэст заявил о завершении карьеры. Переписку, в которой музыкант говорит об уходе со сцены, опубликовал его коллега Rich the Kid в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я ухожу из профессиональной музыки. Не знаю, чем еще заняться», — говорится в сообщении Уэста, скриншот которого выложил Rich the Kid. В переписке он призвал рэпера не отправляться «на пенсию» и напомнил ему об успехе альбома Vultures 1.

Впоследствии Rich the Kid удалил публикацию. Уэст не комментировал произошедшее.

Ранее Уэст прилетел в Россию. По неподтвержденной информации, музыкант приехал на 40-летний юбилей дизайнера Гоши Рубчинского, который является креативным директором его марки Yeezy. В концертном агентстве TCI заявили, что выступления артиста в России не обсуждались и не планировались.