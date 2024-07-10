Загрязненность Северо-Крымского канала после Чернобыля оценили

Минобрнауки: в Северо-Крымском канале почти не найдено радиоактивных загрязнений

Воды Северо-Крымского канала (СКК) почти не загрязнены после аварии на Чернобыле. Радиационную обстановку в регионе оценили в ФИЦ ИнБЮМ, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки.

В ходе экспертизы были изучены пробы воды из Каховского водохранилища, а также магистральных и отводных каналов СКК. Вдобавок ученые исследовали состав воды в реках Биюк-Карасу, Салгир, Ангара и Кизил-Коба. Анализ показал, что число долгоживущих радионуклидов и тяжелых металлов, оставшихся после Чернобыля, существенно ниже нормы. Предварительные результаты оказались в 2-3 раза ниже нормы радиационной безопасности.

Канал был построен в конце 50-х для орошения земель в Херсонщине и Крыму и работал вплоть до 2014 года. Исследования воды на наличие радиоактивных загрязнений продолжались с 1986 по 1995 год. В 2022-м они были возобновлены с переходом канала в распоряжение российских властей. «Возобновить эти важные исследования мы смогли в 2022 году, спустя восемь лет после перекрытия украинскими властями подачи днепровской воды на полуостров, когда СКК стал вновь функционировать. Таким образом, наши экспедиции охватили в том числе период с марта 2022 года, когда днепровская вода вновь пришла в Крым по руслу канала, и до разрушения Каховской ГЭС в 2023 году, когда поступление днепровской воды на полуостров снова прекратилось», – сказала руководитель отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ Наталья Мирзоева.

В данный момент Япония продолжает сбрасывать слаборадиоактивную воду с «Фукусимы». Это уже седьмой этап процедуры. К 16 июля планируется выпустить в океан около 7800 тонн потенциально опасной воды.