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07:55, 28 июня 2024Экономика

Япония сбросит новую партию опасной воды с «Фукусимы»

TEPCO: Япония начала седьмой этап сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

Фото: Roméo A. / Unsplash

Япония начала седьмой этап сброса слаборадиоактивной воды с поврежденной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». Об этом сообщил оператор Tokyo Electric Power (TEPCO), передает ТАСС.

Работы планируют завершить до 16 июля. За это время специалисты планируют сбросить около 7800 тонн потенциально опасной воды. Всего TEPCO уже выпустила в океан шесть похожих партий жидкости — ее совокупный объем достигает 47 тысяч тонн. При этом уровень радиации в морской воде, собранной вокруг АЭС, за это время не был превышен.

В феврале 2024 года случилась утечка радиоактивной воды на «Фукусиме-1». В океан попало 5,5 тонны зараженной жидкости. Она просочилась из стены здания, в котором находится система очистки загрязненной воды с АЭС.

Япония начала сброс радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» в августе 2023 года. Использованная для охлаждения поврежденных реакторов жидкость прошла очистку от 62 видов радионуклидов. Японские власти заверили, что сбрасываемая в океан вода будет разбавлена до тех пор, пока содержание этого вещества в ней не достигнет нормы. В случае, если радиационный фон превысит норму, сброс обещали прекратить.

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      Нина Ташевская
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