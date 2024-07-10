Обнаружен утонувший микроконтинент

Gondwana Research: между Гренландией и Канадой обнаружили микроконтинент

Исследователи Университета Дерби в Великобритании и Уппсальского университета в Швеции обнаружили новый микроконтинент между Гренландией и Канадой. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Gondwana Research.

Ученые выявили необычную особенность — фрагмент континентальной коры толщиной 19-24 километра — в проливе Дэвиса, где проходит граница между двумя тектоническими плитами. Этот пролив, соединяющий море Лабрадор и залив Баффина, сформировался 33-61 миллионов лет назад в палеогене. В настоящее время считается, что этот фрагмент представляет собой неполностью расколотый и утонувший микроконтинент.

Исследователи создали реконструкцию движений тектонических плит, охватывающую временной период в 30 миллионов лет, чтобы определить условия, приведшие к появлению особенности. Модель показала, что она действительно является микроконтинентом, который определяется как регион относительно толстой континентальной литосферы, отделенный от окружающих континентов зонами более тонкой литосферы.

Были использованы карты, созданные на основе данных гравитации и сейсмического отражения, чтобы определить ориентацию и возраст разломов, связанных с рифтогенезом и срединно-океаническим хребтом, где Гренландия отделилась от Североамериканской плиты. Они обнаружили, что первоначальный рифтогенез между Канадой и Гренландией начался около 118 миллионов лет назад, а расширение морского дна — примерно 61 миллион лет назад.

Период между 49 и 58 миллионами лет назад оказался ключевым для формирования протомикроконтинента. В это время изменилась ориентация спрединга (раздвижения) морского дна с северо-востока на юго-запад вдоль трансформной окраины До-Унгава (где две тектонические плиты скользят мимо друг друга). Примерно к 33 миллионам лет назад спрединг океана прекратился, и Гренландия присоединилась к Североамериканской плите.

Результаты исследования имеют важное значение для понимания процессов формирования микроконтинентов по всему миру, таких как микроконтинент Ян-Майен и Восточно-Тасманово поднятие. Более глубокое понимание этих процессов поможет в смягчении опасностей, связанных с тектоникой плит, и открытии новых ресурсов.