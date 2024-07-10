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11:07, 11 июля 2024Наука и техника

Обнаружен утонувший микроконтинент

Gondwana Research: между Гренландией и Канадой обнаружили микроконтинент

Фото: Buiobuione / Wikimedia

Исследователи Университета Дерби в Великобритании и Уппсальского университета в Швеции обнаружили новый микроконтинент между Гренландией и Канадой. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Gondwana Research.

Ученые выявили необычную особенность — фрагмент континентальной коры толщиной 19-24 километра — в проливе Дэвиса, где проходит граница между двумя тектоническими плитами. Этот пролив, соединяющий море Лабрадор и залив Баффина, сформировался 33-61 миллионов лет назад в палеогене. В настоящее время считается, что этот фрагмент представляет собой неполностью расколотый и утонувший микроконтинент.

Исследователи создали реконструкцию движений тектонических плит, охватывающую временной период в 30 миллионов лет, чтобы определить условия, приведшие к появлению особенности. Модель показала, что она действительно является микроконтинентом, который определяется как регион относительно толстой континентальной литосферы, отделенный от окружающих континентов зонами более тонкой литосферы.

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Были использованы карты, созданные на основе данных гравитации и сейсмического отражения, чтобы определить ориентацию и возраст разломов, связанных с рифтогенезом и срединно-океаническим хребтом, где Гренландия отделилась от Североамериканской плиты. Они обнаружили, что первоначальный рифтогенез между Канадой и Гренландией начался около 118 миллионов лет назад, а расширение морского дна — примерно 61 миллион лет назад.

Период между 49 и 58 миллионами лет назад оказался ключевым для формирования протомикроконтинента. В это время изменилась ориентация спрединга (раздвижения) морского дна с северо-востока на юго-запад вдоль трансформной окраины До-Унгава (где две тектонические плиты скользят мимо друг друга). Примерно к 33 миллионам лет назад спрединг океана прекратился, и Гренландия присоединилась к Североамериканской плите.

Результаты исследования имеют важное значение для понимания процессов формирования микроконтинентов по всему миру, таких как микроконтинент Ян-Майен и Восточно-Тасманово поднятие. Более глубокое понимание этих процессов поможет в смягчении опасностей, связанных с тектоникой плит, и открытии новых ресурсов.

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      Александр Еникеев
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