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08:38, 10 июля 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждении энергообъекта в Ровенской области

«Укрэнерго»: в Ровенской области из-за атаки БПЛА поврежден объект энергетики

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Объект энергетической инфраструктуры был поврежден в Ровенской области Украины. Об этом заявила украинская компания «Укрэнерго» в Telegram-канале.

Компанией указывается, что повреждения энергообъект получил в результате атаки беспилотника, а в нескольких районах области были обесточены промышленные здания и бытовые потребители.

Ранее стало известно, что на западе Украины прозвучали взрывы. Хлопки были слышны в городе Ровно, а также в Хмельницкой области. В ряде населенных пунктов начались перебои с энергоснабжением. Практически на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

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      Валентин Карант
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