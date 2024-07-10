На Украине сообщили о повреждении энергообъекта в Ровенской области

Объект энергетической инфраструктуры был поврежден в Ровенской области Украины. Об этом заявила украинская компания «Укрэнерго» в Telegram-канале.
Компанией указывается, что повреждения энергообъект получил в результате атаки беспилотника, а в нескольких районах области были обесточены промышленные здания и бытовые потребители.
Ранее стало известно, что на западе Украины прозвучали взрывы. Хлопки были слышны в городе Ровно, а также в Хмельницкой области. В ряде населенных пунктов начались перебои с энергоснабжением. Практически на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.