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18:40, 10 июля 2024Мир

На Западе высказались о действиях России в случае войны с США

Полковник в отставке Макгрегор: в случае войны с США Россия перекроет Атлантику

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

В случае войны с США Россия сможет отрезать путь американским военным, перекрыв Атлантику. Об этом заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X.

«В 1965 году никто не мог или не хотел преграждать нам путь во Вьетнам. Сегодня русские подводные лодки немедленно перекроют Атлантику, а наши плацдармы в Восточной Европе будут уничтожены градом ракет», — написал он.

По его словам, противовоздушная и противоракетная оборона США и НАТО способна защитить только пять процентов европейской территории альянса. «Это тупик. Любая попытка повторить подход Вьетнама закончится резко и плохо для США и Европы», — заключил Макгрегор.

Ранее бывший офицер американской разведки Скотт Риттер назвал неумение Вашингтона воспринимать Москву всерьез главной проблемой Белого дома. Он подчеркнул, что если бы президент США Джо Байден не лгал, используя Минские соглашения для вооружения Украины, а сел за стол переговоров с Россией, украинский конфликт бы уже завершился.

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      Виктория Кондратьева
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