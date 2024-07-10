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09:47, 10 июля 2024Мир

Назван способ покрыть нужды Украины в западных снарядах

Bloomberg: Украине нужны артиллерийские снаряды, которых у Южной Кореи миллионы

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украине нужны артиллерийские снаряды, которых у Южной Кореи миллионы, поэтому предпринимаются попытки убедить президента азиатской страны Юн Сок Ёля изменить политику правительства, которая запрещает Сеулу отправлять летальную помощь странам, находящимся в состоянии войны. Об этом сообщает Bloomberg.

«Те виды оружия, которые Южная Корея может предоставить Украине, могут помочь выйти из нынешнего тупика на линии фронта», — отметил профессор южнокорейского женского университета Ихва Пак Вон Гон.

Неназванный высокопоставленный чиновник НАТО заявил, что любая помощь со стороны Южной Кореи для самообороны Украины будет принята с благодарностью.

Согласно оценкам экспертов, у Южной Кореи в арсенале есть более 3 миллионов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, соответствующих стандартам НАТО.

Ранее первый заместитель советника президента Южной Кореи по нацбезопасности Ким Тхэ Хе заявил, что глава государства примет участие в саммите НАТО в Вашингтоне, в ходе которого он также обсудит расширение военного сотрудничества в рамках отношений между Россией и КНДР.

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      Семен Александров
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